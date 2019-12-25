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среда, 25 декабря 2019 14:20

Ляшко назвали самым заметным из внепарламентских политиков

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Ляшко назвали самым заметным из внепарламентских политиков
Украинцы назвали Ляшко самым заметным среди внепарламентских политиков. Фото: Galanfo.com.ua

Такое мнение у себя на Фейсбук-странице высказал политолог Владимир Цыбулько.

"Группа Рейтинг в опросе "Политик года" показала, что среди внепарламентских и вневласних деятелей украинцы назвали самыми заметными Олега Ляшко, Владимира Гройсмана и Рината Ахметова", - заявил эксперт.

"Вопрос - это политические каникулы, или начало возрождения, нового лидерства? Ведь и Ахметов, и Гройсман были менее заметными относительно резонансных событий года, тем более, событий второй половины года, когда изменились и президент, и ВРУ, и Кабмин", - акцентировал эксперт.

"Партия Ляшко не пропускала выборов, в том числе и в ОТГ, что по сути, делает ее наиболее мобильной из внепарламентских", - подчеркнул Владимир Цыбулько.

Личные недоразумение Ляшко с той же средой выдвиженцев Коломойского, с последующими судебными процессами, показали, что Ляшко не из тех, кто избегает столкновений.

Резюмируя, Цыбулько добавляет: "Земельные вопросы, энергетика, местное самоуправление, национальная безопасность - все это сферы приложения усилий РПЛ и самого Ляшко, они рано или поздно все же принесут свои дивиденды. Ведь, изменение избирательной системы по сути является сигналом для новой мобилизации партии, из внепарламентских политсил именно РП Ляшко имеет более высокую мобильность партийной сети, так и набор действенных идеологем для успеха".

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