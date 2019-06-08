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суббота, 08 июня 2019 12:46

Ляшко может получить выгоду от ошибок Зеленского

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Ляшко может получить выгоду от ошибок Зеленского

Политолог Петр Охотин на своей странице в Фейсбук прокомментировал последние события вокруг вопроса возможного реванша пророссийских сил.

Эксперт комментирует, что могут означать заявления президента и представителей "Оппозиционного блока" и кто именно им может помешать.

"Вчера воспринимал сигналы с "зеленой" Банковой по Донбассу как тестирование месседжей. Однако после заявлений с "ОпоБлокау" ситуация выглядит угрожающе. "Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира. Наша партия идет на выборы, чтобы создать большую фракцию в парламенте и реализовать Минские соглашения", - заявил вчера Медведчук. На фоне таких заявлений "вброс" о разблокировании торговли с ОРДЛО из уст поставленного Зеленским Кучмы звучат уже не как шутка", - говорит Охотин .

Наряду с этим политолог считает, что таким образом Зеленский настраивает против себя значительную часть общества, и именно Олег Ляшко может воспользоваться этим фактором.

"Есть два вопроса. Понимает Зеленский юридические последствия официальных сообщений? Понимает ли он, что настраивает против себя часть проукраинского электората из Центра и Запада? Кто будет подхватывать этих избирателей? Во-первых, ситуацией воспользуется Олег Ляшко. Его агрессивный патриотизм - давно известная фишка", - пишет эксперт. - Еще недавно попытки Ляшко критиковать Зеленского воспринимались не всеми. Ошибки Зеленского ему в подарок. Сейчас Олег Ляшко может активно напоминать о своей поддержке Будапештского меморандума, проведение официального обращения к Конгрессу США по безопасности гарантий и выход из коалиции из-за попытки изменить Конституцию под минские соглашения".

В завершение Охотин выразил свое мнение, что и другие политсилы будут несогласны с политикой АП, а кто-то вообще может пострадать от таких заявлений.

"Слова Кучмы и информация с сайта АПУ о "возвращении" под контроль России боевиков является своеобразным подарком и Петру Порошенко. Команда "Пятого" смело может начинать кампанию "Мы же говорили!". В неудобную ситуацию такие заявления ставят возможных альянтов Зеленского в парламенте. В частности, "Батькивщину". Партия почти всю президентскую кампанию вынуждена была реагировать на обвинения в пророссийскости. Целый форум был посвящен архитектуре национальной безопасности и противостоянии России", - подытожил эксперт.

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Дата
08
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