Ляшко - единственный украинский политик, кто резко раскритиковал встречу Трампа с Путиным - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 2277
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 84550
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 720
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1719
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1521
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 855
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1071
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3834
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 747
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8775
Фото
Все фото
6
6
10
5
10
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Жена Кличко &quot;пересиживает&quot; повышение тарифов в Греции
Жена Кличко "пересиживает" повышение тарифов в Греции
Нардеп поздравил жену трогательным постом
Нардеп поздравил жену трогательным постом
Активисты атаковали здание НАБУ
Активисты атаковали здание НАБУ
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
Видео
Все видео
Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении
Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении
Чихали на угрозы Луценко: прокуроры катаются на иномарках бабушек и тещ
Чихали на угрозы Луценко: прокуроры катаются на иномарках бабушек и тещ
Появилось видео, как евробляхеры поймали сына Порошенко
Появилось видео, как евробляхеры поймали сына Порошенко
С отбойным молотком и кулаками: нардеп сошелся с министром
С отбойным молотком и кулаками: нардеп сошелся с министром
Верховная Рада опозорилась перед каникулами
Верховная Рада опозорилась перед каникулами
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1386
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3339
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24922
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1386
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1350
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 1062
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
вторник, 17 июля 2018 21:09

Ляшко - единственный украинский политик, кто резко раскритиковал встречу Трампа с Путиным - эксперт

  Комментировать
Ляшко - единственный украинский политик, кто резко раскритиковал встречу Трампа с Путиным - эксперт
Ляшко резко раскритиковал встречу Трампа с Путиным. Фото: 112

Отечественные политики не должны молчать, когда мировые игроки игнорируют или откровенно презирают интересы Украины.

Об этом, комментируя изданию ИНФОРМАТОР встречу президентов США и РФ в столице Финляндии, сказал политический эксперт Марьян Ощановский.

"Массовые нарушения прав человека в аннексированном Крыму, освобождения украинских политзаключенных, размещение миротворцев ООН на временно оккупированных территориях Донбасса - это насущные вопросы, которые не мог проигнорировать Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, но он это сделал. Вместо этого он говорил, что верит в невмешательство Путина в выборы президента США, и всячески пытался угодить ему. Возможно, такие заявления соответствуют интересам Трампа и США в целом, но они точно не соответствуют интересам Украины, и самое унизительное, что практически никто из отечественных топ-политиков и чиновников не отреагировали на это", - прокомментировал эксперт.

При этом он отметил, что единственный украинский политик, который заявил про разочарование Трампом, - лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Уже закономерно единственным политиком, который не стал молчать, когда западные союзники, декларируя партнерские отношения, в очередной раз проигнорировали интересы Украины, оказался Олег Ляшко. Он публично упрекнул Трампа за то, что тот во время встречи с Путиным не вспомнил об украинских патриотах, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах, и оправдывал агрессию Кремля. Другие политики своим молчанием или очень взвешенными комментариями, к сожалению, подтвердили, что для них мнение Запада важнее интересов нашей страны", - сказал эксперт.

"Ляшко последовательно критикует те требования МВФ, которые не выгодны для нашего государства. А недавно, несмотря на критику европейских партнеров, добился принятия закона о криминализации контрабанды леса-кругляка. Это говорит о том, что политика Радикальной партии украиноцентричная и на нее не влияют ни Россия, ни ЕС, ни США", - резюмировал он.

Как известно, лидер РПЛ Олег Ляшко заявил, что "Трамп в Хельсинки очень разочаровал". "Оправдание российской агрессии, игнорирование темы Крыма, политзаключенных, дифирамбы тирану - все это очень недостойно статуса американского президента", - написал политик на своей странице в Facebook.

Ляшко отметил, что результаты встречи Трампа-Путина в очередной раз доказывают очевидную истину: украинцам не на кого полагаться, кроме на самих себя.

"Наша великая нация и наша страна не должна быть заложницей заговоров крупных государств, как в 20 веке, которые без нас разменивают и решают нашу судьбу. Нам надо быть невероятно сильными, чтобы противостоять заговорам и выжить! Ключ к нашему успеху и победе - сильная национальная экономика и достойный уровень жизни людей. За это и борюсь!" - заявил лидер Радикальной партии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ляшко - единственный украинский политик, кто резко раскритиковал встречу Трампа с Путиным - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

За год закрыли 32 монастыря

Родилась Олена Пчілка: подборка детских стихов писательницы

На Подолье галичан называли англичанами

Олег Блохин дебютировал в сборной

Первой железной дорогой ездят только специальные локомотивы

Семью расстреляли, а трупы облили кислотой и закопали на дороге

Виден из космоса: "рисовый" Шевченко установил рекорд Украины

Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 212462
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 155701
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 102619
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 84568
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
9
 Просмотров: 79049
Политика
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
6
 3 Просмотров: 4457
Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении
Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении
 Просмотров: 2619
Жена Кличко "пересиживает" повышение тарифов в Греции
Жена Кличко "пересиживает" повышение тарифов в Греции
6
 Просмотров: 1458
Рада разрешила Ахметову не платить налогов на 3 млрд грн
Рада разрешила Ахметову не платить налогов на 3 млрд грн 3 Просмотров: 1278
Нардеп поздравил жену трогательным постом
Нардеп поздравил жену трогательным постом
10
 Просмотров: 2160
Больше всего комментируют
87
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
5
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
4
Путин заставляет Трампа ждать
3
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3
На саммите Трамп-Путин Украина провалилась - дипломат
Голосов: 16216
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua