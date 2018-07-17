Ляшко - единственный украинский политик, кто резко раскритиковал встречу Трампа с Путиным - эксперт

Ляшко резко раскритиковал встречу Трампа с Путиным. Фото: 112

Отечественные политики не должны молчать, когда мировые игроки игнорируют или откровенно презирают интересы Украины.

Об этом, комментируя изданию ИНФОРМАТОР встречу президентов США и РФ в столице Финляндии, сказал политический эксперт Марьян Ощановский.

"Массовые нарушения прав человека в аннексированном Крыму, освобождения украинских политзаключенных, размещение миротворцев ООН на временно оккупированных территориях Донбасса - это насущные вопросы, которые не мог проигнорировать Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, но он это сделал. Вместо этого он говорил, что верит в невмешательство Путина в выборы президента США, и всячески пытался угодить ему. Возможно, такие заявления соответствуют интересам Трампа и США в целом, но они точно не соответствуют интересам Украины, и самое унизительное, что практически никто из отечественных топ-политиков и чиновников не отреагировали на это", - прокомментировал эксперт.

При этом он отметил, что единственный украинский политик, который заявил про разочарование Трампом, - лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Уже закономерно единственным политиком, который не стал молчать, когда западные союзники, декларируя партнерские отношения, в очередной раз проигнорировали интересы Украины, оказался Олег Ляшко. Он публично упрекнул Трампа за то, что тот во время встречи с Путиным не вспомнил об украинских патриотах, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах, и оправдывал агрессию Кремля. Другие политики своим молчанием или очень взвешенными комментариями, к сожалению, подтвердили, что для них мнение Запада важнее интересов нашей страны", - сказал эксперт.

"Ляшко последовательно критикует те требования МВФ, которые не выгодны для нашего государства. А недавно, несмотря на критику европейских партнеров, добился принятия закона о криминализации контрабанды леса-кругляка. Это говорит о том, что политика Радикальной партии украиноцентричная и на нее не влияют ни Россия, ни ЕС, ни США", - резюмировал он.

Как известно, лидер РПЛ Олег Ляшко заявил, что "Трамп в Хельсинки очень разочаровал". "Оправдание российской агрессии, игнорирование темы Крыма, политзаключенных, дифирамбы тирану - все это очень недостойно статуса американского президента", - написал политик на своей странице в Facebook.

Ляшко отметил, что результаты встречи Трампа-Путина в очередной раз доказывают очевидную истину: украинцам не на кого полагаться, кроме на самих себя.

"Наша великая нация и наша страна не должна быть заложницей заговоров крупных государств, как в 20 веке, которые без нас разменивают и решают нашу судьбу. Нам надо быть невероятно сильными, чтобы противостоять заговорам и выжить! Ключ к нашему успеху и победе - сильная национальная экономика и достойный уровень жизни людей. За это и борюсь!" - заявил лидер Радикальной партии.