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среда, 26 августа 2020 16:46

"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский

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Автор: Тарас Подолян
  Лукашенко невозможно уговорить не использовать силу - говорит Игорь Козловский
Лукашенко невозможно уговорить не использовать силу - говорит Игорь Козловский

Для Александра Лукашенко сейчас главная задача - не допустить развития гражданского общества в Беларуси. Поэтому Лукашенко будет формировать мероприятия в свою поддержку, чтобы создать конфликт между различными группами населения, чтобы сказать, что эти люди, которые бегают с цветами и красно-белыми флагами, "являются врагами цветущей, чистой, опрятной Беларуси". Это также может стать механизмом подавления массовых протестов в Беларуси. Об этом в интервью журналу "Країна" заявляет историк и философ Игорь Козловский.

"Думаю, что Беларусь - в начале пути. Они слишком долго жили с Лукашенко рядом. И этот режим вошел в их сознание, потому что подавляющее большинство людей и там - это люди простых бытовых нужд. Те же активные люди, которые вышли на улицы Беларуси, все-таки еще не имеют видения того, какой должна быть Беларусь без Лукашенко. Они требуют справедливости и милосердия. Это две стороны Бога в любой религиозной системе. Милосердие - первичное, справедливость - вторичная, потому что для справедливости нужен суд и вынесение решения. Белорусы вышли именно с требованием справедливости и милосердия. Они хотели бы справедливых выборов и милосердия по отношению к ним, политзаключенным, тем, кого пытали, били, издевались. Все. А дальше что? У них нет перспективного видения ситуации. Нет программы на будущее, нет движения. Он, безусловно, будет появляться. Мы сейчас видим из этих массовых акций протеста, как постепенно рождается гражданское общество - то, чего не было, что Лукашенко уничтожал в течении своего диктаторского пребывания во власти. Потому что для тирании зрелое гражданское общество является приговором.

У белорусов еще нет моральных авторитетов, нет лидеров, у них нет видения будущего, и это козырь для Лукашенко

Но сейчас в Беларуси этого гражданского общества еще нет. На улицу вышли разные люди - художники, писатели, и это хорошо. Но, во-первых, у них еще нет моральных авторитетов, нет лидеров, у них нет видения будущего, и это козырь для самого Лукашенко. Он до сих пор единственный лидер, и у него есть механизмы воздействия в виде той тоталитарной системы, которую он построил.

Сама личность Лукашенко - патологическая. Он - нарцисс. Нарцисс не умеет любить никого, даже самого себя. Он может только постоянно отражаться в глазах других. Он хотел бы, чтобы его любили. Очень часто говорит: "Меня не любят на Западе, но полюбят". Ему нужна эта внешняя любовь, он не понимает, что такое любовь внутренняя. Ему нужны различные ритуальные движения. Любовь для него связана со страхом: его должны бояться. К тому же он социопат. Недаром же он любит смотреть на казни. Беларусь - единственное государство в Европе, которое еще имеет смертную казнь. Кстати, как и ДНР. Это характерно для тоталитарных систем. Лукашенко любит смотреть, как этот приговор приводится в исполнение, как людей казнят. Это как раз характеристика его социопатии.

Социопатию нельзя вылечить. Это проблема не психологическая, а психиатрическая. Поэтому его невозможно уговорить не использовать силу. Он кичится тем, что он жесткий, и это у него единственный механизм того, чтобы Беларусь была. Переубедить его невозможно. Он не гибкий, как и любой психопат. Он будет стоять до конца. Если произойдет разрушение его власти, это фактически будет означать его смерть", - отметил мыслитель.

Ситуация простистояння в Беларуси может обернуться большой кровью - не исключает Игорь Козловский.

"Белорусское общество не готово к такой крови. Они сейчас выходят на улицы с шариками, цветами и флажками и радуются тому, что они такие мирные. Но для диктатора, как для людоеда, - они просто еда. Он вооружен зубами на всех уровнях - правоохранительная система у него, военные. А здесь люди с шариками в летних сарафанчиках. Это же их можно есть. Для него сейчас главная задача - не допустить развития гражданского общества. Поэтому Лукашенко будет формировать мероприятия в свою поддержку, чтобы создать конфликт между различными группами населения, чтобы сказать, что эти люди, которые бегают с цветами и красно-белыми флагами, "являются врагами цветущей, чистой, опрятной Беларуси". Это также может стать механизмом подавления. То есть вариантов развития может быть множество, но то, что он просто так не уйдет, понятно.

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Поэтому перспектива противостояния может быть долгая. Пока народ не поймет, что жертвенности недостаточно, что надо еще и нарастить зубы, чтобы противостоять тирану. Если и должна быть жертва, то добытая в борьбе ".

Интервью с Игорем Козловским читайте в журнале "Країна".

Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, а также в отношении Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси.

Автор: Валерия Радзиевская
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