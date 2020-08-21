Независимость - это процесс, а не статика. Не могут люди проснуться однажды независимыми. Это процесс. Много еще моментов зависимых есть у многих людей. Они не чувствуют независимость до конца. А это значит, что у нас впереди будут еще новые и новые этапы развитии нашей независимости", - сказал Gazeta.ua. философ и религиевед Игорь Козловский

"Это понятие, которое надо распаковывать. Для меня независимостьесть не только от чего-то, но и для чего-то. Для чего мы независимы? Понятно, что мы стали независимыми от империи. Это не сразу произошло, но постепенно мы находим свой путь, свои векторы развития. Движемся в Европу и под зонтик безопасности НАТО. Это нормальный процесс. Но и для чего? Какой должен быть образ нашей Украины Что мы понимаем под свободой, и как мы должны использовать эту свободу? Независимость - это окно возможностей.

Недаром наша революция - революция достоинства. Ведь достоинство - это самоуважение и уважение к другим. Мы декларировали это достоинство. Но достоинство является важным фактором нашей независимости как зрелости выборов и ответственности за эти выборы ", - отметил мыслитель.

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"Любое явление в истории - это процесс. Оно не происходит мгновенно. Вам дали свободу, вы вышли на свободу - и что? Я видел много уголовников, которые выходили на свободу из тюрьмы. Я его спрашиваю, что он будет делать, и понимаю, что он будет заниматься тем же, чем занимался до заключения. То есть он выходит за пределы тюрьмы или колонии, но он не выходит за пределы своей внутренней тюрьмы. Он не меняется. Он, как птичка, которая вылетела из клетки, но не на свободу. Потому что свобода связана с ответственностью. Так и с независимостью. Независимость - это процесс, а не статика. Не могут люди проснуться однажды независимыми. Это процесс", - подчеркивает Игорь Козловский.

Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины Независимости Украины". Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий празднования 29-й годовщины Независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни Covid-19.