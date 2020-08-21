Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития

"Вырваться из лап империи - невероятно круто", - Александр Ройтбурд. Фото: УНИАН.

Независимость - это разрыв с тоталитарным Советским Союзом и начало развития Украины, как европейского государства, части цивилизованного мира. Об этом Gazeta.ua рассказал украинский художник Александр Ройтбурд.

"Мне было 30, когда провозгласили независимость.Чувствовал невероятную радость, потому что этому предшествовала попытка вернуться к советской системе в ее радикальном проявлении. В августе 1991-го организовали ГКЧП СССР - Государственный комитет по чрезвычайному положению, который имел целью нивелировать все либеральное движение, и отбросить страну в полный тоталитаризм. С брежневского застоя к сталинской репрессивной системы. Вырваться из лап этой империи - невероятно круто".

Художник отмечает, по-настоящему Украина стала независимой не тогда, когда ее провозгласили, а когда это вошло в массовое сознание нашего народа. Это произошло, возможно несколько лет назад. Процесс продолжается. Потому что ментально, слишком много людей до сих пор идентифицируют себя с империей. Лишь недавно украинцы начали разрушать колониальные связи.

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"Символом независимости для меня был и остался Вячеслав Чорновил. Поддержал его на первых выборах в Украине. У нас могла бы сложиться история совсем по-другому, если бы украинцы его тогда избрали. А Революция Достоинства 2013-2014 годов важнейшее событие, которое произошло за 29 лет независимости. Оно вызвало необратимые тектонические изменения не только в сознании людей, а в и направлении, куда наша страна начала двигаться", - говорит Ройтбурд.

Художник говорит, есть немало причин не любить Украину.

"Но, прежде всего, мне нравится то, что в украинцев нету вассального отношения к власти. Четко понимаем, что мы не рабы, а власть, избранная народом не является рабовладельцем".

Александр Ройтбурд имел возможность эмигрировать из Украины. Даже сделал попытку.

"Вовремя понял - как художник, смогу себя реализовать только в той культурной среде где живу и которым дышу. Эмиграция - это всегда забвение. Она заставляет покинуть свои амбиции, и тот уровень творческой свободы, которая была дома".

Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины Независимости Украины". Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий празднования 29-й годовщины Независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни Covid-19.

Александр Ройтбурд имел возможность эмигрировать из Украины. Даже сделал попытку. "Вовремя понял - как художник, смогу себя реализовать только в том культурной среде где живу и которым дышу. Эмиграция - это всегда заботит. Она заставляет покинуть свои амбиции, и тот уровень творческой свободы, которая была дома".