Лукашенко едет в Москву

Лукашенко и Путин договорились о личной встрече в ближайшее время. Фото: Reuters

Сегодня, 30 августа, состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси и Президента России Владимира Путина.

Стороны "обсудили наиболее актуальные на сегодня вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Беларуси" Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс служба белорусского лидера.

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"Отдельно Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили обстановку и вокруг нашей страны. Они договорились о личной встрече в ближайшее время. Она, в частности, состоится во время визита Александра Лукашенко в Москву", - говорится в сообщении.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что возможное введение российских войск необходимо для защиты от Запада.