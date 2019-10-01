Луценко потроллил "слуг народа": "Курсы в Трускавце не оканчивал"

Луценко отвергает обвинения. Фото: УНІАН

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко назвал обвинения в свой адрес "фантазией".

Так он прокомментировал возбужденное уголовное производство, в котором фигирирует.

"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия.

Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу:

Как вообще можно быть акционером нелегального казино?

И так, я прошел полную проверку моей декларации, все мои доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены", - написал Луценко в Facebook.

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко. Производство открыли по заявлению председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.