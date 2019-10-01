На Луценко завели дело по заявлению "слуг народа"

Луценко, будучи генпрокурором, занимался игорным бизнесом, говорят в политсиле Зеленского. Фото: УНІАН

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко.

Об этом сообщили в ГБР. Производство открыли по заявлению председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, пишут УНН

Следователи проверяют возможный заговор Луценко с народным депутатом 8-го созыва и другими лицами для содействия незаконному игорному бизнесу.

Ранее Арахамия заявлял, что Луценко является акционером сети нелегальных казино.

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Юрий Луценко поехал в Великобританию на курсы английского языка. Об этом в Telegram писал экс-нардеп Сергей Лещенко.