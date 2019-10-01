Луценко поделился подробностями разговора с адвокатом Трампа

Луценко возразил, что Джулиани "просил расследовать" дело Байден. ФОТО: УНИАН

Генеральный прокурор 2016-2019-х Юрий Луценко в январе в Нью-Йорке встречался с адвокатом президента США Дональда Трампа - Рудольфом Джулиани. Они обсуждали вероятность начать расследование касательно Байдена.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

"В январе я был в отпуске, мы встретились. Это очень важно, что я не работал тогда генпрокурором, был в отпуске с сыном в Нью-Йорке. И у нас были небольшие консультации по особенностям украинского законодательства, украинских правоохранительных органов, а также некоторые важные вопросы о возвращении Украине семи миллиардов денег "мафии Януковича" и о деле Burisma (украинская газодобывающая компания, в которой работал сын Джо Байдена - Хантер. - Gazeta.ua), которая заинтересовала господина Джулиани".

"Мы обсуждали, можно ли расследовать деятельность двух Байден в Украине или за ее пределами. И я сказал ему так же, как сказал сейчас вам - это не моя юрисдикция. Вероятно, это юрисдикция США. Если вы пришлете мне запрос, я дам вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины. Такой был мой ответ".

Луценко возразил, что Джулиани "просил расследовать" дело Байдена.

"Никаких изменений в этом расследовании не было внесено ни до, ни после нашей встречи. Мы только обменялись мнениями, как можно расследовать тот или иной факт. Больше ничего".

В 2019-м Луценко встретился с Джулиани в Варшаве. Два-три раза за год они говорили по телефону о том, "как поживаешь".

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26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее, после этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.