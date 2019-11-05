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вторник, 05 ноября 2019 08:17

Луценко плохой, Аваков хороший - экс-посол США дала показания

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Луценко плохой, Аваков хороший - экс-посол США дала показания
Экс-посол США в Украине Мари Йованович свидетельствовала об украинских политиках. Фото: slovoidilo.ua

Екс-посол США в Украине Мари Йованович заявила, что бывшему генпрокурору Украины Юрию Луценко не нравилось, что посольство призвало к реформе ГПУ.

"Когда он пришел на должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства во время Революции Достоинства и расследования отмывания средств. Ни одно из этого не было выполнено. Мы стремились привлечь его работать в этом направлении, а он не обращал внимания. Хотел, чтобы посольство США организовало встречу с генпрокурором, с директором ФБР и другими. Заявлял, что имеет для них важную информацию. Мы не организуем встречи первых лиц, на которых руководитель иностранной учреждения может предоставить информацию члену кабинета США, которая может быть правдивой, а может и нет. Поэтому продолжали призывать его встретиться с атташе по юридическим вопросам - ФБР при посольстве. Именно поэтому ФБР присутствует за рубежом, чтобы сотрудничать с партнерами в других странах и получать информацию, какой бы она ни была, разрабатывать дела, и др. Он не хотел делиться этой информацией. Теперь я понимаю, что это были ложные факты относительно меня ", - рассказала Йованович во время показаний перед комитетом Конгресса США.

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Зато политик отметила, что министр внутренних дел Украины Арсений Аваков был обеспокоен деятельностью личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, в вопросах о расследовании в Украине стосвно сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера. Не хотел, чтобы Украину втянули во внутреннюю политику США.

"Аваков сказал мне, что Джулиани пытался связаться с ним, и ему это удалось. Когда Аваков был в Соединенных Штатах, они коротко поговорили по телефону. Но он сказал также, что не хотел встречаться с мэром Джулиани, так как беспокоился по поводу того, что они делали. что Украина все эти годы с момента обретения независимости имела двухпартийной поддержку демократов и республиканцев. Начинать втягиваться во внутреннюю политику США, для Украины было опасно" .

Руководство Государственного департамента CША (МИД) не разрешило направить заявление в защиту посла США в Украине Мари Йованович, против которой вели кампанию консервативные медиа и сторонники президента Дональда Трампа.

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Дата
05
ноября

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