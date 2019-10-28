Госдеп не позволил защитить Йованович в Украине — СМИ

Перед отзывом Йованович из Украины, Рикер планировал написать "сильное" заявление-реакцию от Госдепа. Его намерения заблокировало руководство органа. ФОТО: УНИАН

Руководство Государственного департамента CША (МИД) не разрешило направить заявление в защиту посолки США в Украине Мари Йованович, против которой вели кампанию консервативные медиа и сторонники президента Дональда Трампа.

Об этом заявил и.о. помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер на слушаниях по импичменту Трампа в Палате представителей. Свидетельствовал 8 часов.

Детали выступления сообщил агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, передает "Голос Америки".

Перед отзывом Йованович из Украины, Рикер планировал написать "сильное" заявление-реакцию от Госдепа. Его намерения заблокировало руководство органа. По данным Reuters, это был заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дейвид Гейл, третий по важности чиновник в ведомстве.

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Также Рикер рассказал, что знал о заморозке военной помощи Украине, впрочем причина была ему неизвестна.

Мари Йованович отстранили от должности посла США в Украине, потому что она настаивала, чтобы личные просьбы адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о проведении расследований в Украине передавали через официальные каналы. А не через нее. Такую причину назвало агентство Associated Press со ссылкой на бывшего дипломата, который говорил с Йованович. 25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена. 26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.