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среда, 27 февраля 2019 08:12

Луценко отправили за решетку на 4 года

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Луценко отправили за решетку на 4 года
Юрий Луценко провел в тюрьме 1,5 года. Фото: Радио Свобода

Юрия Луценко приговорили к 4 годам за решеткой. Такой приговор 27 февраля 2012-го года, 7 лет назад, объявил судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк.

За два года до этого, в январе 2010-го, Верховная Рада с 3-й попытки уволила Луценко с должности министра внутренних дел. 26 декабря спецназ задержал экс-министра, когда тот выгуливал свою собаку в Печерском районе Киева.

Луценко признали виновным в превышении служебных полномочий, нецелевом использовании государственных денег, выделении квартиры своему водителю, зачислении ему гражданского стажа как милицейского. Он должен был заплатить государству 643 тыс. грн. убытков. Для этого описали машину и квартиру в Киеве. Его лишили права занимать государственные должности в течение 3 лет. Водителя Луценко Леонида Приступлюка приговорили к 3 годам условно.

Наказание Луценко отбывал в Менской исправительной колонии № 91 в Черниговской области. Там читал, писал дневник, смотрел телевизор, учился клеить конверты. В колонии провел 1,5 года - 7 апреля 2013-го екс-президент Виктор Янукович подписал указ о помиловании.

"Записывал достаточно подробно и чувства, и события. Причем больше мысли и чувства, чем события. Так внешнее оказалось вторичным уже очень быстро. Больше всего мне помогли несколько вещей. В первую очередь - Ира, я каждый день знал, что ко мне придет в качестве защитника моя жена, которая не просто принесет новости, а принесет ощущение нужности ", - заявил на следующий день после освобождения Луценко.

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28 февраля 2014 за реабилитацию Луценко проголосовал парламент. А 20 марта 2014 Печерский суд Киева признал Луценко политическим узником, отменил все решения по нему.

12 мая 2016-го Верховная Рада назначила Луценко на должность генерального прокурора. Для этого нардепы внесли изменения в закон "О прокуратуре" - позволили возглавлять орган человеку без юридического образования. На рабочий стол генпрокурор забрал кружку из тюрьмы.

"Я не Пшонка, я не гоняюсь за политическими врагами или оппонентами. Мы объективно принимаем решение. Я держу еще на своем столе свою тюремную кружку. Она помогает помнить, что мои решения должны быть законным и обоснованным".

46 исполнителей, которые подозреваются в убийствах активистов на Майдане, бежали в Российскую Федерацию. Такое заявление сделал генеральный прокурор Юрий Луценко в феврале 2019-го. Тогда же он заявил, что ГПУ фактически завершила расследование расстрелов на Майдане. Это заявление опроверг руководитель Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк.

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Дата
27
февраля

Луценко отправили за решетку на 4 года

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