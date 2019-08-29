Луценко назвал количество осужденных, которых Украина может обменять

Украина может обменять России и боевикам 1100 осужденных.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде перед увольнением.

"Господин президент, знаю, что вы тяжело работаете над обменом пленных. Докладываю, что Генеральная прокуратура вместе с СБУ имеет 1100 осужденных террористов. Можем менять побатальонно. Все наши должны быть дома и мы для этого сделали все, что могли", - сказал Луценко.

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Правозащитники сообщают, что украинских политзаключенных свозят с мест отбывания наказания в московское СИЗО "Лефортово". Позже российские СМИ начали писать о возможном обмене пленными по формуле "33 на 33".

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ожидает в ближайшие дни результатов переговоров между Украиной и Россией по обмену заключенными.