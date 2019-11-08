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пятница, 08 ноября 2019 09:46

Луценко и порохоботы разрушали репутацию Йованович - свидетельство чиновника

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Луценко и порохоботы разрушали репутацию Йованович - свидетельство чиновника
Луценко якобы пытался устранить Йованович, передавая информацию о ней адвокату Трампа Рудольфу Джулиани. ФОТО: Facebook-страница Луценко

Экс-генпрокурор Юрий Луценко и порохоботы были причастны к разрушению репутации экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Об этом в рамках слушаний об импичменте Дональда Трампа заявил Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США.

Стенограмму показаний опубликовали 7 ноября, передает "Голос Америки".

Луценко якобы пытался устранить Йованович, передавая информацию о ней адвокату Трампа Рудольфу Джулиани.

Роль порохоботов состояла в атаке Йованович.

"За 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или оппонентов, что они обычно делают, они совершали атаки на посла Йованович и меня", - сказал Кент.

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Американский чиновник назвал Луценко, его предшественника Виктора Шокина, руководителя САП Назара Холодницкого и прокурора Константина Кулика "коррумпированными украинцами", в результате действий которых Йованович отстранили от позиции в Украине.

26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.

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