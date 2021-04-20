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воскресенье, 25 апреля 2021 09:35

"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница

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Автор: Олег Куцкий
  Если людям не хватает критического мышления, свобода превращается в хаос - говорит правозащитница
Если людям не хватает критического мышления, свобода превращается в хаос - говорит правозащитница

Все, основанное на манипуляциях, является шатким и хрупким. Каждая ложь рано или поздно вскрывается. Манипуляции имеют успех и могут быть рациональной стратегией только в краткосрочной перспективе.

Так утверждает правозащитница и писательница Вера Валле.

"Макиавелли советовал: государь должен быть хитрым, как лиса. Он вдохновитель манипуляторов и всех нацистских и фашистских идеологий. Янукович, говорят, прочитал одну книгу в своей жизни, это был "Государь" Макиавелли. А Ленин защитил докторскую диссертацию по Макиавелли. Манипуляции присущи слабым людям. А свобода - это противоположность манипуляциям и неискренности.

Все, основанное на манипуляциях, является шатким и хрупким. Посмотрите на поваленные фашистские режимы

Все, основанное на манипуляциях, является шатким и хрупким. Посмотрите на поваленные фашистские режимы. Каждая ложь рано или поздно вскрывается. Манипуляции имеют успех и могут быть рациональной стратегией только в краткосрочной перспективе.

Рано или поздно ложь становится очевидной. Так сбросили Януковича, так и Зеленского рано или поздно вынесут. Лжецов всегда постигнет одна судьба. В отличие от крупных фигур, которых я называю апостолами свободы. Эти люди, совершающие социальный прогресс. Вот, например, Василий Стус. Он помогает нам держать правильный ориентир. Среди духовенства таким был Любомир Гузар. Среди политиков - Лешек Бальцерович. Эти фигуры - свидетельство того, что общество держится на добродетели ", - сказала Вера Валле.

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"Впрочем, информационное поле сейчас в цифровую эпоху стало средой для распространения недостоверной информации. Это благоприятное поле для фейков и манипуляций. В этом заключается парадокс свободы. Если людям не хватает критического мышления, свобода превращается в хаос. В политике это проявляется в популизме. А популизм - это плодородная почва для прихода к власти различных отбросов", - добавила она.

Интервью с Верой Валле читайте в журнале Країна.

Никколо Макиавелли - государственный секретарь Флоренции, политический деятель, поэт и драматург эпохи Возрождения.

Термин "макиавеллизм" часто используют для осуждения беспринципной политики вроде той, которую Макиавелли рекомендовал в своей работе "Государь". Макиавелли описал аморальное поведение: нечестность и убийство невинных, как нормальное и эффективное в политике. Он даже призвал к таким действиям во многих ситуациях. Печально знаменитость книги вытекает из утверждения, что она дает "злые советы тиранам, чтобы помочь им удержать власть".

Автор: Валерия Радзиевская
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