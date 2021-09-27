Литва планирует передать украинской армии военного снаряжения почти € 680 тысяч

Соответствующий правительственный проект уже подготовило Минобороны Литвы. Фото: Facebook / ВСУ

Литва планирует передать украинской армии бронежилеты и баллистические пояса на сумму более 677 тысяч евро. Об этом сообщает Klaipeda.

Всего Украинской армии будет передано 490 бронежилетов на сумму более 617 тысяч евро и столько же баллистических поясов более чем на 59 тысяч евро.

Соответствующий правительственный проект уже подготовило Минобороны Литвы.

Данное предложение поступило в ответ на просьбу правительства Украины поддержать его войска в борьбе с поддерживаемыми Россией боевиками на востоке страны.

В рамках многонациональных учений Rapid Trident - 2021 состоялось совместное десантирование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, военнослужащих США и других подразделений стран-партнеров.