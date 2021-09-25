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воскресенье, 26 сентября 2021 00:54

Впервые в истории украинские и американские военные провели совместное десантирование

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В рамках многонациональных учений Rapid Trident - 2021 состоялось совместное десантирование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, военнослужащих США и других подразделений стран-партнеров. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ на своей странице в Facebook.

"Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 Геркулес, с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что накануне личный состав, который уже имеет немалый опыт десантирования из отечественных десантных парашютных систем и различных типов летательных аппаратов ВС Украины, прошел соответствующую доподготовку под руководством инструкторов ВС США.

 

22 сентября в Украине начались стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021". Их основная цель - повышение оборонного потенциала Украины и улучшение совместимости с Вооруженными силами государств-членов НАТО.

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