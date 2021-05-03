Литва обещает способствовать деоккупации Украины

Вильнюс никогда не признает оккупации Россией части территории Украины и будет способствовать ее деоккупации.
Об этом во время праздничного выступления в Сейме Польши по случаю 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
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"Мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, осуществляются нелегальными группами, которые поддерживает Москва, свидетельствуют о давлении и разжигание военного напряжения как движителя политического влияния.
Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины", - заявил Науседа.
Он отметил, что нельзя допустить, чтобы "Украина снова вернулась в прошлое".
Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва подписали декларацию. В документе говорится, что страны преданные продолжению диалога и сотрудничества.
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