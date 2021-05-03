Литва обещает способствовать деоккупации Украины

Науседа пообещал способствовать деоккупации украинских территорий. Фото: mind.ua

Вильнюс никогда не признает оккупации Россией части территории Украины и будет способствовать ее деоккупации.

Об этом во время праздничного выступления в Сейме Польши по случаю 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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"Мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, осуществляются нелегальными группами, которые поддерживает Москва, свидетельствуют о давлении и разжигание военного напряжения как движителя политического влияния.

Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины", - заявил Науседа.

Он отметил, что нельзя допустить, чтобы "Украина снова вернулась в прошлое".

Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва подписали декларацию. В документе говорится, что страны преданные продолжению диалога и сотрудничества.