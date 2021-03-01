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понедельник, 01 марта 2021 05:28

Литва готова помочь Украине в подготовке доказательств для персональных санкций ЕС

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Литва готова помочь Украине в подготовке доказательств для персональных санкций ЕС
Министр отметил, что первое, на что смотрят в ЕС - это пакеты доказательств. Фото: Радио Свобода

Литва готова помочь Киеву в подготовке доказательств незаконных действий конкретных лиц по отношению к Украине. Этих лиц затем можно будет внести в санкционный список ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что обсудил этот вопрос с главой МИД Украины Дмитрием Кулебою.

"Можем оказать какую-то помощь - например, в подготовке пакета доказательств по конкретным людям, чтобы потом передать его на рассмотрение Евросоюза. Не могу обещать, что все в конце концов окажутся в списке ЕС, но почему бы не предложить тех или иных лиц", - сказал Ландсбергис.

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Он подчеркнул, что первое, на что смотрят в ЕС - это пакеты доказательств.

"Европа должна быть готовой защитить в суде свое решение применить санкции против того или иного лица", - добавил литовский министр.

Европейский Союз продлил санкции против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко. Они будут действовать до 28 февраля 2022 года.

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