Евросоюз продлил санкции против режима Лукашенко

Санкции против Беларуси продлили. Фото: Reuters

Европейский Союз продлил санкции против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко. Они будут действовать до 28 февраля 2022 года.

Ограничительные меры наложены на чиновников и силовиков, причастных к фальсификации президентских выборов, политическим репрессиям и насилию против участников мирных протестов, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

Санкции включают замораживание европейских активов и запрет въезда в ЕС. В санкционном списке в данный момент находятся семь юридических и 88 физических лиц, включая самого Лукашенко.

Под санкции также попал бизнес, который связан с режимом Лукашенко и получает выгоду от сотрудничества с ним.

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Евросоюз вводил санкции против режима Лукашенко в ноябре и декабре прошлого года, сигнализируя белорусским элитам, что за поддержку диктатора они тоже будут нести ответственность.