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пятница, 05 июля 2019 16:44

"Лисичанск - это болото!" - нардеп Рыбалка

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&quot;Лисичанск - это болото!&quot; - нардеп Рыбалка
Нардеп Сергей Рыбалка назвал Лисичанск, в котором он сейчас баллотируется как самовыдвиженец, "болотом"

Нардеп от Радикальной партии Сергей Рыбалка оскорбительно отозвался о Лисичанске Луганской области, в котором он сейчас баллотируется как самовыдвиженец.

Вступив в дискуссию с местными активистами, Рыбалка назвал Лисичанск "болотом". Активисты заподозрили бывшего "радикала" в том, что он так называемый "парашютист" - заезжий в "провинцию" кандидат, рассчитывающий избраться за дешевые подачки. Рыбалка никак не связан с Луганской областью. Он давно живет в Киеве, контролирует бизнес в Днепропетровской области.

"Вы появились в округе ровно за месяц до выборов. Поставили красивую табличку, провели красивое мероприятие. И после того, как вы де-юре тут победите, вас тут днем с огнем не сыщешь", - заявил Рыбалке один из активистов.

Он также объяснил логику приезда Рыбалки в Лисичанск, хотя тот мог бы побороться за голоса избирателей в родном Днепре. "В Днепропетровске избирательная система стоит примерно 4-4,5 миллиона долларов, а в Лисичанске стоит один, может, полтора". Сергей Рыбалка согласился с этими расчетами, добавив по поводу низких расценок за голоса жителей Лисичанска: "Это если сердца растопишь".

Активисты заявили, что в Лисичанске есть свои активисты и местные политики, которые занимаются проблемами города, а не пиарятся на них, на что нардеп отреагировал резко: "То есть те, кто много лет ничего не делал в этом болоте?" При этом он не захотел разделить ответственность за бедственное положение города, хотя пять лет находился в парламенте и даже возглавлял комитет по финансам.

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