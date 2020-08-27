Лидер партии "ЗА БУДУЩЕЕ" назвал приоритет политсилы

Игорь Палица: "Будем защищать каждого предпринимателя, который создает рабочие места"

Главный принцип партии "ЗА БУДУЩЕЕ" - экономический прагматизм. Именно это поможет создать рабочие места и наполнить бюджеты, отметил лидер партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Игорь Палица во время Всеукраинского съезда политсилы. Партия будет отстаивать снижение налогов для бизнеса и ставит целью конкурентоспособность на мировой арене.

"Мы много спорили по этому вопросу: экономический патриотизм, экономический протекционизм. Как четко сформулировать? И мы поняли - только прагматизм. Наша партия после победы будет защищать каждого украинца, который в этой стране хочет заниматься бизнесом - начиная от малого предпринимателя, заканчивая средними предпринимателями и крупными предприятиями. Только экономический прагматизм, защита людей и их бизнеса, может создать в этой стране рабочие места и дать толчок развитию", - отметил он.

Партия будет отстаивать снижение налогов для экономики Украины.

"Мы должны и, главное, способны стать конкурентоспособными в мировой экономике. Это для нас задача номер один", - подчеркнул политик.