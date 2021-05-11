Лещенко раскритиковал повышение налогов для IV группы и поддержал минимальное фискальное обязательство с гектара

Лещенко выступил за снижение некоторых налогов. Фото: Facebook

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко раскритиковал законопроект об увеличении суммы фиксированного налога для IV группы налогоплательщиков.

Об этом он написал в Facebook.

Министр заявил, что такая мера только усилит "тенизацию" АПК и в перспективе ударит по бюджету, поскольку законодатели предлагают "усилить налогообложение тех, кто и так платит".

При этом 30% земельного банка Украины находится в теневой обработке, с которой вообще не выплачиваются налоги.

По мнению Лещенко, чтобы использовать этот резерв для наполнения бюджета и легализовать земельные отношения, необходимо ввести минимальное налоговое обязательство с гектара.

"Только принудив платить налоги тех, кто сейчас от них уклоняется, государство получит право говорить об увеличении налоговой нагрузки на добросовестных плательщиков налогов", - заявил министр.

Он также прокомментировал инициативу ограничить экспорт подсолнечника. Лещенко назвал это "советскими практиками административного регулирования", которые не работают в условиях рыночной экономики. Более того, запрет или ограничение экспорта противоречит законодательству, поскольку в Украине нет дефицита подсолнечника и рыночное равновесие не нарушено.

Лещенко, напротив, выступил за снижение некоторых налогов, в частности НДС - до 14% на все виды сельхозпродукции.

"Попытка удешевить отдельный продукт за счет украинских аграриев - опасное мероприятие. Это не только угрожает развитию аграрной отрасли и не решает комплексно проблему, но также может привести к тому, что государство будет вынуждено компенсировать аграриям убытки, причиненные такими необоснованными решениями", - написал министр.

Он заявил, что позицию МинАПК разделяют аграрный комитет Верховной Рады и профильные аграрные ассоциации.