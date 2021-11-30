Лероса вызвали на допрос в день послания Зеленского к Раде

В среду, 1 декабря, народного депутата Гео Лероса вызывает на допрос Государственное бюро раздуваний по делу о хулиганстве в парламенте.

Об этом нардеп сообщил в Telegram.

Он считает, что дата допроса была выбрана неслучайно.

"ДБР специально вызывает меня на допрос 1 декабря, чтобы я не присутствовал на послании Зеленского (в Верховной Раде. - Gazeta.ua)", - написал Лерос.

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Добавил, что его адвокаты в этот день не могут быть на допросе из-за других судебных процессов. Попросили перенести допрос. В ответ, утверждает нардеп, получили угрозы.

"Это препятствие депутатской деятельности. Следователь мог меня вызвать в любой другой день или хотя бы во второй половине дня", - считает Лерос.

Автор: Гео Лерос ДБР вызвало Гео Лероса на допрос.

4 ноября Гео Лерос выступал в Верховной Раде и назвал "главным изменником" присутствовавшего на заседании президента Владимира Зеленского. После этого нардепу выключили микрофон и не дали договорить. Лерос показал главе государства средний палец и вышел из-за трибуны. Лерос был обвинен в хулиганстве в парламенте. Подозрение за нарушение общественного порядка ему вручили работники Государственного бюро расследований. На следующий день ему вручили еще одно подозрение - за невыполнение вступившего в законную силу решения суда. 18 ноября Леросу избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Нардеп должен был сдать загранпаспорт.