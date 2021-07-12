Легализация марихуаны: в Раде говорят, есть голоса "за"

Голосовать за законопроект о медицинском каннабиса разные фракции. Фото: pixabay.com

Около 200 народных депутатов от "Слуги народа" поддержат законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом сказал журналистам первый заместитель председателя фракции "СН" в Верховной Раде Александр Корниенко.

"Коллеги из других фракций поддерживают. Наша фракция будет поддерживать. Не вся, конечно. Есть те, кто против законопроекта. Но думаю, что голосов 200 дадим", - цитирует депутата "Укрінформ".

В парламенте зарегистрировали законопроект №5596. Он предусматривает изменения в законодательство по регулированию оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

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Завтра в 16.00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Об этом попросил спикера Дмитрия Разумкова президент Владимир Зеленский. Утром депутаты соберутся на очередное заседание.