Лавров возмутился обращением Зеленского к жителям Донбасса

Лавров возмутился словам Зеленского о том, что жители Донбасса, которые чувствуют себя россиянами, должны искать место в России. Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал призыв президента Владимира Зеленского к жителям Донбасса, которые чувствуют себя россиянами, ехать в Россию.

"Последние высказывания господина Зеленского с призывами к россиянам ехать в Россию - возмутительные", - сказал он, передают "РИА Новости".

Лавров призвал Зеленского пересмотреть сериал "Слуга народа". Будто бы он должен вспомнить себя того, когда он свои идеи преподавал методом искусства.

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"Тогда у него получалось гораздо лучше", - отметил министр.

Президент Владимир Зеленский заявил, что жители оккупированного Донбасса должны определиться - они украинцы или россияне. Тем, кто считает "нам в Россию", глава государства предложил искать место в РФ. Донбасс никогда не будет российской территории, подчеркнул президент.