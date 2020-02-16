Квартира в столице, ряд компаний: Ермак показал декларацию

Ермак является владельцем корпоративных прав в 9 компаниях. Фото: УНІАН

Руководитель Офиса президента и его бывший помощник Андрей Ермак обнародовал декларацию по 2019 год.

Прошлогодний доход Ермака составил 225,8 тыс. грн. Из них - 151 тыс. от предпринимательской деятельности и 102,4 тыс. зарплаты.

Наличными держит $347 тыс. И 50 тыс. евро. На банковских счетах - 27,4 тыс. грн.

Ермак владеет квартирой в Киеве площадью 107,8 кв.м, пользуется автомобилем Тoyota Camry 2015 года.

Руководитель ОП занял 1,38 млн грн своей компании "Гарнет Интернешнл Медиа Групп". Также она имеет перед ним 8,31 млн грн долга.

Также четыре года назад получил в "Альфа-Банк" 1,26 млн грн кредита.

Он является владельцем корпоративных прав в 9 компаниях: "ЕР ПИ АЙ", "Гарнет Интернешнл Медиа групп", "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа", "Интерпромфинанс-Безопасность", "Интерпромфинанс-Украина", адвокатское объединение "Международная юридическая компания", "АМА ВИЖН", "Виссон Юкрейн Технолоджис".

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11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. На его место назначил своего помощника Андрея Ермака.