Квалифкомиссия судей должна спросить у судьи Ковтуна о Межигорье – Карасев

 
Ексклюзивы
1/5
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 18
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2583
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1809
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1692
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3520
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2394
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 738
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1692
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25074
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Фото
Все фото
4
3
4
7
10
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
Видео
Все видео
Кандидат вместо гречки начал "сеять" в округе брущатку
Кандидат вместо гречки начал "сеять" в округе брущатку
Сотрудничество с Зеленским и новой Радой будет тесным - посол США
Сотрудничество с Зеленским и новой Радой будет тесным - посол США
Климкин ушел в "политический отпуск"
Климкин ушел в "политический отпуск"
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 477
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1692
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1665
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2196
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11169
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1044
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 14:27

Квалифкомиссия судей должна спросить у судьи Ковтуна о Межигорье – Карасев

  Комментировать
Квалифкомиссия судей должна спросить у судьи Ковтуна о Межигорье – Карасев
Политолог Вадим Карасев отметил, что именно решение Ковтуна, а не президента Ющенко было признано неправосудным. Фото: YouTube

Высшая квалификационная комиссия судей должна поинтересоваться у судьи Хозяйственного суда Киева Сергея Ковтуна о том, почему против него нет уголовных производств относительно неправосудного решения о передаче Межигорья Виктору Януковичу. Об этом написал на своей странице в Facebook политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Он отметил, что на 4 июля 2019 года ВККСУ назначила собеседования по результатам исследования досье в рамках квалификационного оценивания ряда судей, среди которых и судья Ковтун.

Карасев напомнил, что именно Ковтун принимал окончательное решение о передаче резиденции "Межигорье" под контроль беглого президента Виктора Януковича. При этом подозрение несколько недель назад вручили не Ковтуну, а экс-главе государства Виктору Ющенко.

"Какова была роль судьи Хозяйственного суда Киева в этой "афере века".Это была хитроумная многоходовая схема. Компания "Мединвесттрейд", которой принадлежали три дома на Парковой аллее, выменяла их в НАК "Надра Украины" на комплекс под Вышгородом. Через несколько недель "Мединвестовцы" передумали – оказалось, что земля государственная, а не НАКовская и решили отменить соглашение.

Но Хозяйственный суд Киева в лице Сергея Ковтуна сказал как отрезал: соглашение – легитимное и отмене не подлежит. В этом и была его миссия – узаконить, зацементировать сделку именем Украины. Только в 2017 году это решение было отменено Верховным судом и резиденция бывшего президента вернулась в собственность государства", - написал политолог.

Он подчеркнул, что именно решение Ковтуна было признано неправосудным, а не решение президента Ющенко, которому недавно вручили подозрение в этом деле.

"По логике, он (Ковтун – ред.) должен понести за это какое-то наказание. Ведь – как мы знаем из подозрения Виктору Ющенко – цена вопроса немаленькая, 540 млн грн. Кстати, рыночную стоимость самого комплекса еще в 2017 году называли на уровне 10 млрд. грн.Но что же мы видим на самом деле? Судья Ковтун спокойно продолжает работать в Хозяйственном суде Киева, проходит и люстрационную проверку, и тесты на добропорядочность, и дажепереаттестацию. Судя по тому, что его дом где-то под Киевом, снятый с дрона активистами напоминает "Межигорье" в миниатюре – в его жизни все сложилось. Никакие следственные действия – и тем более предъявления подозрений – его не коснулись. Интересно, почему?Вот этот вопрос я считаю самым важным и именно его завтра должны поставить Сергею Ковтуну на собеседовании в ВККС", - подытожил Карасев.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Квалифкомиссия судей должна спросить у судьи Ковтуна о Межигорье – Карасев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Украинцы основали организацию в США

В России умер осужденный украинский священник

Изобретение немца напоминал велосипед

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 57344
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 28760
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 12691
Фото уничтоженного &quot;Хаммера&quot;, в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
Фото уничтоженного "Хаммера", в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
8
 Просмотров: 12366
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР 3 Просмотров: 10071
Политика
"Европейская Солидарность" политиков подписали Евроатлантическую Хартию "- Порошенко
"Европейская Солидарность" политиков подписали Евроатлантическую Хартию "- Порошенко
"Вижу очень большие угрозы" - Климкин боится за Украину
"Вижу очень большие угрозы" - Климкин боится за Украину Просмотров: 351
Что предусматривает закон о дематюкации
Что предусматривает закон о дематюкации 1 Просмотров: 828
"Не звонил ни разу" - Климкин рассказал о работе с Зеленским
"Не звонил ни разу" - Климкин рассказал о работе с Зеленским 2 Просмотров: 3141
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт Просмотров: 207
Больше всего комментируют
11
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
9
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
5
Голка під нігті
3
Гройсман раскритиковал партию Порошенко
Голосов: 5305
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua