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вторник, 16 июля 2019 08:26

Кузьмин идет в нардепы: Верховный суд окончательно восстановил регистрацию

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Кузьмин идет в нардепы: Верховный суд окончательно восстановил регистрацию
Верховный суд Украины окончательно восстановил Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты. Фото - Главком

Верховный суд Украины окончательно восстановил Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты. Был заместителем генерального прокурора времен Виктора Януковича.

Об этом сообщил сам Кузьмин, опубликовав в Facebook в ночь на 16 июля фотографии судебного решения.

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Судьи Верховного суда подтвердили законность отмены Шестым апелляционным административным судом снятия Кузьмина с регистрации кандидатом по спискам "Оппозиционной платформы - За жизнь".

5 июля ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в депутаты. Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил во время заседания, решение принято в связи с поступлением в комиссию информации от СБУ, которая показала, что Кузьмин не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних 5 лет.

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