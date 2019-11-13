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среда, 13 ноября 2019 10:14

Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
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Оксана Марченко заявила о намерении баллотироваться в президенты
Фото: prm.ua
Оксана Марченко заявила в соцсетях, что готова пойти на президентские выборы
Оксана Марченко заявила в соцсетях, что готова пойти на президентские выборы
Оксана Марченко заявила в соцсетях, что готова пойти на президентские выборы
Оксана Марченко заявила в соцсетях, что готова пойти на президентские выборы

Оксана Марченко, телеведущая и жена политика Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина, планирует баллотироваться на предстоящих президентских выборах в Украине на пост главы государства.

Об этом она заявила на своих страницах в Facebook и Instagram 12 ноября.

К такому решению Марченко привела мысль, что она находится под наблюдением Службы безопасности Украины. Журналистка основывает свои подозрения на публикацию в СМИ материала о незаконной слежке спецслужб за оппозиционерами, в том числе и за ней лично.

"Это до какого расцвета демократии дожили! Но у меня есть ряд вопросов: почему ни за одной женой оппозиционеров, кроме меня, не следили (что за недоработка) и что там зачеркнуто? Выдвигайте версии", - написала жена председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Кроме того, Оксана Марченко объявила о намерении принять участие в следующих президентских выборах.

"И еще, друзья, до сегодняшнего дня я была далека от политики, но раз пошла такая демократия, видимо, я буду баллотироваться на будущих выборах в Президенты!" - говорится в публикации.

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В Службе безопасности уже опровергли информацию в прессе о том, что за нардепами якобы ведут слежку.

Как отметила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей Facebook-странице поздно вечером 12 ноября, "план руководства СБУ относительно слежки за народными депутатами фракции" ОПЗЖ ", который обнародовал один из СМИ, является полным фейком.

"Этот фейк был настолько бездарно сделан, что в СБУ даже не стали на него реагировать", - добавила она.

Прокуратура города Киева требует вернуть территориальной общине земельный участок на Трухановом острове, на которой расположилась база охранников кума президента России Виктора Медведчука.

РБК-Украина
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13
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