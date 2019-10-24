Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина

Охранники Медведчука засели на Трухановом острове, говорят журналисты, Фото: Стас Козлюк

Прокуратура города Киева требует вернуть территориальной общине земельный участок на Трухановом острове, на которой расположилась база охранников кума президента России Виктора Медведчука.

Об этом сообщают журналисты Bihus.Info

Поскольку, по данным прокуратуры, никаких документов или законных оснований для занятия и использования земель на Трухановом острове нет, по фактам по расследованию прокуратура направила иск в Хозяйственный суд.

Журналисты выяснили, что соратники Медведчука из частного охранного агентства "Шторм" обустроили на Трухановом острове в Киеве базу, перекрыв доступ к Днепру.

Фирма принадлежит соратникам Медведчука по его движению "Украинский выбор" - Ивану Бойченко и Виктору Черному. Черный стал однопартийцем Медведчука и вместе с ним зашел в парламент в составе политсилы "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

"Шторм" в течение последних лет занимается охраной Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда их объектов недвижимости по всей стране.

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Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук носит часы за почти $35 тыс. Его кум Путина надел на заседание парламента 2 октября.