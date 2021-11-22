Кулеба: Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов

Кулеба считает, что новая наступательная операция является одной из опций, рассматриваемых российскими властями. Фото: УНИАН

Вероятность нового вторжения России на территорию Украины зависит от двух факторов: сил и выдержки Украины, а также действий международных партнеров.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Новая наступательная операция является одной из опций, которую рассматривает руководство РФ и лично президент страны-агрессора Владимир Путин. Именно от двух факторов будет зависеть, использует ли он эту опцию, считает Кулеба.

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"Мы (общество и государство. - Gazeta.ua) должны в ближайшие месяцы продемонстрировать максимальную эффективность, максимальную выдержку и не вестись на провокации ни внутри страны, ни в зоне конфликта", - пояснил Кулеба первый фактор.

Вторым фактором он назвал скоординированность и силу действий международных партнёров Украины.

"Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве", – добавил глава МИД, отметив, что власти Украины работают над обоими факторами.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили. Вооруженные силы НАТО должны быть готовы к войне с Россией, заявил начальник штаба обороны Британии генерал Ник Картер. По его словам, ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось годами. В Минобороны Украины подтвердили угрозу дестабилизации ситуации в Украине зимой. Военное вторжение РФ может начаться в начале декабря.