Кулеба рассказал о сдерживании России от нападения

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о пакете сдерживания России от агрессивных действий.
Она включает мероприятия по трем направлениям, сказал министр в видеообращении на Facebook.
"Первый: четкая коммуникация с Россией по всем каналам - открытым и закрытым - о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия", - сказал Кулеба.
Второе направление включает в себя разработку пакета тяжелых экономических санкций. Его молниеносно применят в случае нападения.
"Третье - это углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления нашей обороноспособности", - добавил Кулеба.
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По всем этим направлениям ведется обсуждение с украинскими партнерами.
Если рассматривать все действия России в комплексе и собрать все элементы вместе, то ситуация выглядит угрюмо, а решение о нападении на Украину лежит на столе российского руководства. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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