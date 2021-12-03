Кулеба рассказал о сдерживании России от нападения

Украина прорабатывает три пакета сдерживания России. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о пакете сдерживания России от агрессивных действий.

Она включает мероприятия по трем направлениям, сказал министр в видеообращении на Facebook.

"Первый: четкая коммуникация с Россией по всем каналам - открытым и закрытым - о том, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия", - сказал Кулеба.

Второе направление включает в себя разработку пакета тяжелых экономических санкций. Его молниеносно применят в случае нападения.

"Третье - это углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления нашей обороноспособности", - добавил Кулеба.

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По всем этим направлениям ведется обсуждение с украинскими партнерами.

Если рассматривать все действия России в комплексе и собрать все элементы вместе, то ситуация выглядит угрюмо, а решение о нападении на Украину лежит на столе российского руководства. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.