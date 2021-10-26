Кулеба: Путин - убийца

Министр ответил утвердительно. Фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин является убийцей.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

Во время ответа на вопрос об этом министр написал "Да".

Кулеба общался с пользователями соцсети.

17 марта президент США Джозеф Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал: "Да".

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае. В сентябре на фронте погибли семь украинских воинов.