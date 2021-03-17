Байден назвал Путина убийцей

Байден резко высказался о Путине. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден назвал главу РФ Владимира Путина убийцей.

Об этом он заявил во время интервью ABC News.

По его словам, Путин лично руководил планом, направленным на очернения его кандидатуры на президентских выборах 2020 года.

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"Мы долго разговаривали. Я знаю его относительно хорошо. Думаю ли я, что Путин убийца? Да", - прокомментировал Байден.

Президент США отметил, что Путин должен ответить за свои действия. Несмотря на эту ситуацию, Байден заявил, что США все равно будет сотрудничать с Россией. Политик намерен продлить соглашение о вооружении с РФ.

Американское разведывательное сообщество обнаружило попытки вмешательства России в президентские выборы-2020.