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четверг, 10 сентября 2020 22:10

Кулеба провел аудиенцию у его Величества короля Фелипе VI

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Кулеба провел аудиенцию у его Величества короля Фелипе VI
Кулеба с официальным визитом в Испанию. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с его Величеством королем Фелипе VI перспективы более глубокой сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, культуры и образования между двумя странами.

Министр также поблагодарил за непоколебимую поддержку Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс служба МИД Украины.

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"10 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с официальным визитом в Испанию. В ходе визита министр провел аудиенцию у Его Величества короля Фелипе VI. Стороны обсудили перспективы более глубокой сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, культуры и образования между двумя странами ", - говорится в сообщении.


В ходе беседы стороны отметили особую роль украинской общины, проживающей в Испании, в укреплении дружественных отношений между Украиной и Испанией.

Кабмин принял проект постановления "Об утверждении плана приоритетных действий правительства на 2020 год". Документ предусматривает двухнедельный срок разработки министерствами детализированных мероприятий для выполнения задач, а также согласование в течение 10 дней проектов актов для выполнения плана действий.

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