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четверг, 22 июля 2021 15:35

Кулеба подарил венгерскому министру футболку с лозунгом "Слава Україн"

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Кулеба подарил венгерскому министру футболку с лозунгом &quot;Слава Україн&quot;
Министры Украины и Венгрии встретились в четверг. Фото: Facebook.com/dmytro.kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто подписали соглашение и обменялись подарками. Также венгерский министр впервые посетит зону операции объединенных сил в Луганской области. Об этом Кулеба сообщил в Facebook

"Впервые с начала российской агрессии против Украины в 2014 году председатель Комитета министров Совета Европы посетит зону операции объединенных сил в Луганской области. И символично, что это будет глава МИД Венгрии Петер Сиярто", - сообщил министр.

Кулеба сообщил о переговорах и "трех важных результатах".

"1. Подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях, которую не могли согласовать семь лет.

2. Договорились, что до конца июля сопредседатели украинского-венгерской комиссии по вопросам национальных меньшинств проведут встречу и запланируют проведение полноценного заседания комиссии, которая не заседала с 2011 года.

3. Договорились, что в Будапеште будет установлен памятный крест с надписью "Погибшим за Украину". Мы, в свою очередь, предоставим разрешение на выделение дополнительного участка для размещения венгерского военного кладбища в Подполозье в Закарпатской области.

Эти договоренности являются важными элементами в решении проблем, которые накопились с Венгрией за последние годы. Мы продолжаем двигаться вперед. Сложно, осторожно, но всегда в интересах Украины, ее безопасности, европейской и евроатлантической интеграции", - написал министр.

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Кулеба рассказал, что Сиярто подарил венгерский мяч, а он венгерскому коллеге - легендарную украинскую футбольную форму с лозунгом "Слава Україні!"

"Теперь в самолет и вместе на восток", - сообщил министр.

21 июля Украина и Польша сделали совместное заявление по противодействию запуска "Северного потока-2".

Днем ранее Украина, Грузия и Молдова приняли Декларацию Батумского саммита. В документе говорится о европейской интеграции стран.

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