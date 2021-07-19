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Ассоциированное трио - Украина, Грузия и Молдова объявили декларацию

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Ассоциированное трио - Украина, Грузия и Молдова объявили декларацию
Главы государств и президент Европейского совета выступили в городе Батуми, на берегу Черного моря.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Молдовы Мая Санду одобрили Декларацию Батумского саммита.

Зеленский сегодня находится с визитом в Грузии.

Главы государств заявили об укреплении трехстороннего сотрудничества между странами касательно европейской интеграции.

"Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский Союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах к ключевым элементам права ЕС.

Мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский Союз.

Мы надеемся на углубление сотрудничества между нашими государствами и черноморскими партнерами с целью обеспечения безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

Попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом.

Вступление в Европейский Союз - это цель, которая объединяет наши три государства. Европейская интеграция не имеет альтернативы для наших стран, и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор", - сказано в декларации.

Участие в Батумском саммите также принял президент Европейского совета Шарль Мишель.

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал поездку Зеленского результативной.

"Еще до прилета украинской делегации принимающая сторона отпустила двух украинских яхтсменов. Украина боролась за их свободу с ноября 2020 года. Сейчас же ребят не только помиловали, но и сняли с них судимости. Это означает, что они смогут снова заниматься любимым делом.

Грузия полностью поддержала украинские формулировки в итоговой совместной декларации. Они четко артикулируют наше недовольство ситуацией с безопасностью в Черном море и агрессией России и наше стремление европейской интеграции.

Визит Владимира Зеленского вместе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем добавил весомых политических баллов грузинской власти, которая сейчас страдает от правительственного кризиса.

А начало "Ассоциированного Трио" изрядно поддержало украинский, грузинский и молдавский народы на пути в Европу", - сообщил пресс-секретарь главы государства в Facebook.

В июле Польша и Литва поддержали членство Украины в НАТО и ЕС. Три страны сотрудничают в формате "Люблинского треугольника".

В мае президенты стран встречались в Варшаве, где тоже подписали совместную декларацию.

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