Украина и Польша сделали совместное заявление о "Северном потоке-2"

Актуальные предложения по восполнению дефицита безопасности не являются достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток-2". Фото: Reuters

Польша и Украина будут сотрудничать с союзниками над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не разработают план преодоления кризиса безопасности.

Решение о строительстве трубопровода от 2015 года, принятое за считанные месяцы после вторжения РФ и незаконной аннексии украинской территории, создало политический кризис безопасности, говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД Польши Збигнева Рау.

"Кризис доверия в Европе значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Это решение создает дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на ситуацию с безопасностью, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС. Актуальные предложения по восполнению дефицита безопасности не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток-2". Мы призываем Германию и США адекватно отнестись к кризису безопасности в регионе, единственным выгодоприобретателем которого является РФ", - говорится в заявлении.

Любая достойная доверия попытка восстановить баланс безопасности в регионе должна учитывать возможные негативные риски, быть демократической, а также предусматривать переговоры с правительствами стран, которые сильнее всего ощутят негативные последствия запуска "Северного потока-2".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США и Германия договорились о "Северном потоке-2"

"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Имеет длину 1234 км. В декабре 2019-го строительные работы остановили из-за введения санкций США, но затем восстановили в конце 2020-го. 4 июня 2021 года объявили о завершении прокладки труб первой нити газопровода. Вторую нить планируют завершить в августе. Газпром готов к заполнению трубопровода газом.