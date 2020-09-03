Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией

По сути, никаких отношений на дипуровне с РФ нет, говорит Дмитрий Кулеба. Фото: Тарас Подолян

Разрыв дипломатических отношений Украины с РФ создал бы огромную проблему с защитой интересов украинских граждан. Об этом в интервью журналу "Країна" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это можно было сделать в 2014 году, когда начиналась российская агрессия. Сейчас говорить: "Знаете, мы тут подумали и решили все-таки разорвать" - нелогично.

Когда разрываются дипломатические отношения, вы передаете другому посольству свой функционал. Говорите: "Посольство страны X теперь представляет мои интересы". Совсем на грубом уровне - небольшая группа дипломатов будет аккредитована от имени другой страны в России. Их возможности крайне ограничены. В РФ - политзаключенные, трудовые мигранты. Какая страна возьмет на себя это бремя - защиту интересов украинцев в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Петербурге? Разрыв дипломатических отношений создал бы огромную проблему с защитой интересов наших граждан", - сказал министр.

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В Украине нет, по сути, никаких отношений с РФ на дипуровне, говорит Кулеба.

"Они присылают ноты, мы им", - рассказал министр.

Интервью с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой читайте в сегодняшнем номере журнала "Країна"

Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия оккупировала районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.