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воскресенье, 02 мая 2021 02:28

Кулеба назвал темы встречи с госсекретарем США

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Кулеба назвал темы встречи с госсекретарем США
По словам министра, главной темой встречи с американским госсекретарем будет безопасность. Фото: скриншот с видео

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, о чем будет говорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Украину.

Об этом он рассказал в эфире "Субботнего интервью" на канале "Радио Свобода".

По словам министра, главной темой встречи с американским госсекретарем будет безопасность.

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"Прежде всего, безусловно, будем говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Безусловно, будем говорить об экономике. Но я сказал бы, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания", - рассказал он.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приедет с официальным визитом в Украину 5-6 мая.

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