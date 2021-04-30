Назвали точную дату визита госсекретаря Блинкена в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приедет с официальным визитом в Украину 5-6 мая.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.
В Киеве он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США пригрозили своим союзникам санкциями из-за закупки вооружения в России
Целью встречи назвали "подтверждение непоколебимой поддержки США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии России, которая продолжается".
Также Блинкен должен оценить прогресс Украины в борьбе с коррупцией. Отсутствие коррупции - ключ для интеграции в НАТО.
На следующей неделе глава Госдепартамента США Энтони Блинкен посетит Украину для переговоров с властями.
Комментарии