Назвали точную дату визита госсекретаря Блинкена в Украину

Энтони Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приедет с официальным визитом в Украину 5-6 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

В Киеве он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества.

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Целью встречи назвали "подтверждение непоколебимой поддержки США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии России, которая продолжается".

Также Блинкен должен оценить прогресс Украины в борьбе с коррупцией. Отсутствие коррупции - ключ для интеграции в НАТО.

На следующей неделе глава Госдепартамента США Энтони Блинкен посетит Украину для переговоров с властями.