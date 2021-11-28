Кулеба назвал главное препятствие для вступления Украины в НАТО и ЕС

Украина будет получать военную технику и оружие от партнеров, сказал Кулеба. Фото: Getty Images

Главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС является то, что отдельные страны до сих пор смотрят на Украину сквозь призму своих отношений с РФ.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба немецкому изданию Die Zeit.

"Украина - естественная часть европейского и евроатлантического сообщества. Мы понимаем, что в ЕС существует определенный скепсис относительно дальнейшего расширения. И что страна должна отвечать всем Копенгагенским критериям, которых мы достигнем. Впрочем, не это главное препятствие для нашего членства в ЕС", - отметил глава МИД.

"И потому мой месседж к ним (странам) прост: воспринимайте Украину по ее собственным качествам и добродетелям. Мы заслуживаем того, чтобы на Украину смотрели как на Украину. Отношения с Россией - это одно, отношения с Украиной - это другое", - сказал Кулеба.

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"Некоторые страны, к сожалению, склоняются к российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать, потому что это якобы ободряет нас или побуждает к каким-то военным действиям. Все это полная чушь", - заявил министр.

Россия хочет, чтобы Украина оставалась слабой, сказал Кулеба.

"Тот, кто отвергает военное и оборонное сотрудничество с нами, укрепит эту позицию. Но мы очень активно сотрудничаем с разными партнерами, которые готовы продать нам военную технику и оружие, чтобы мы могли лучше защищаться", - отметил министр.

Поддержка гражданами вступления Украины в НАТО достигла рекорда. Если бы референдум был в ближайшее время, то вступление в НАТО поддержали бы 58%, в ЕС - 62%.