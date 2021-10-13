Кулеба назвал 10 ключевых договоренностей с ЕС

ЕС выразил полную поддержку "Крымской платформы" и готовность работать над выполнением положений ее декларации. Фото: president.gov.ua

В совместном заявлении Украины и ЕС есть десять принципиально новых положений.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в среду.

"Впервые подтверждена одна из ключевых целей Соглашения об ассоциации - дальнейшая интеграция Украины во внутренний рынок ЕС. Это фундамент экономической интеграции, больше украинского экспорта", - сказал министр.

Также впервые признали "ассоциированное трио" Украины, Грузии и Молдовы. "Это важно в преддверии определяющего саммита Восточного партнерства", - сказал Кулеба.

"ЕС выразил прямую поддержку реформ. В частности, принятия антиолигархического законодательства", - рассказал министр.

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"Впервые включили конкретные положения об усилении сотрудничества в сфере безопасности и обороны. В частности, в сфере профессионального военного образования. Это будет еще один кирпичик в построение прочного фундамента Вооруженных сил Украины.

Это положение открывает путь к военно-совещательной миссии ЕС в Украине", - сказал.

Также впервые зафиксировали готовность пересмотреть таможенные тарифы, обновить Соглашение об ассоциации.

Есть прогресс в продвижении к промышленному безвизу".

Подтвердили полную политическую поддержку интеграции Украины в электросети ЕС.

"Это означает, что наша электросеть будет присоединена к европейской.

Мы отрежемся от электросетей России и Беларуси. Это укрепит нашу энергетическую независимость, создаст дополнительные рыночные возможности для украинских производителей и поставщиков электроэнергии", - объяснил Кулеба.

ЕС поддержал энергетическую безопасность Украины и борьбу с российским энергетическим шантажом.

"Мы удовлетворены тем, что услышали от европейских партнеров. Брюссель откликнулся на наш призыв об изменениях газотранспортной инфраструктуры, что предоставляет новые инструменты противодействия угрозам "Северного потока-2".

ЕС подтвердил, что к "Северному потоку-2" применят третий энергетический пакет", - сказал министр.

"Впервые в заявлении четко осуждили российскую агрессию против Украины. Россия - сторона конфликта. Россия обостряет ситуацию с безопасностью и ответственна за нарушение режима прекращения огня", - заявил Кулеба.

"Десятое - ЕС выразил полную поддержку "Крымской платформы" и готовность работать над выполнением положений ее декларации.

Это разрушает спекуляции и дезинформацию "экспертов" и политиков, утверждающих, что "Крымская платформа" была одноразовым пиар-мероприятием", - сказал глава МИД.

12 октября в Киеве состоялся саммит Украина - ЕС. Украина и Европейский Союз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве. Украина рассчитывает на промышленный безвиз с ЕС в следующем году.