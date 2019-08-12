Куда делся "Голос" Вакарчука

Партия "Голос" получила 20 мест в Верховной Раде. Фото: @GolosZmin

Партия "Голос" Святослава Вакарчука находится в затишье, а ее офис полупустой. Об этом пишут СМИ.

"В августе офис партии Вакарчука полупустой. Если сравнивать то движение, которое там бушевало во время кампании, с покоем, который сейчас там есть, может сложиться впечатление, что это два разных офиса.

Часть людей, среди которых и лидер "Океан Ельзи", разъехалась по отпускам. А некоторые члены партии вообще прекратили сотрудничество с ней", - сообщает "Українська правда"

От "Голоса" отдаляется диджитал-стратег кампании Ярослав Ведмидь, ранее работавший на Петра Порошенко. По словам партийцев, "Ведмидь будет работать дистанционно". Также "дистанционно" "Голосу" будет помогать политконсультант Николай Давыдюк, которому не удалось пройти в ВР по спискам партии.

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Другим списочникам, которые не прошли в парламент, предлагают две опции: либо становиться помощниками депутатов, или работать в партии аналитиками и помогать готовить законопроекты. Кому-то, возможно, предложат пойти работать в правительство, но по этому поводу официальных переговоров со "Слугой народа" никто не ведет.

В ближайшей перспективе избирательный штаб переформатируют в секретариат партии. Он будет заниматься поддержкой фракции и развитием партийных ячеек.

В общем, если описывать настроения и намерения партии, со слов наших источников, то в "Голосе" преобладает ощущение неопределенности.

Чтобы избежать растерянности, в конце августа партия Вакарчука планирует провести стратегическую сессию, чтобы распланировать свои действия и определить, как работать вне коалиции.

"Наша тактика может быть такой: мы испытываем большинство своими предложениями по решению различных проблем. Например, налогообложение, НАПК - мы будем подавать свои законы и задавать планку. Они нас будут догонять", - делится мыслями высокопоставленный источник в "Голосе".

"Что касается власти - мы в выгодной позиции: критикуем, когда есть за что критиковать, и поддерживаем позитивные вещи", - добавляет тот же источник.

На внеочередных парламентских выборах 21 июля Партия "Слуга народу" получила большинство мандатов - 254, в партии "Голос" - 20 мест в парламенте. За партию Святослава Вакарчука проголосовали 5,82% избирателей.