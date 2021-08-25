Кучма рассказал о битком набитом московской агентурой украинском политикуме

Сегодня нация консолидированная в главных вещах, говорит Кучма. Фото: president.gov.ua

Второй президент Леонид Кучма рассказал о прямых "гебистах" и агентах влияния в украинском политикуме. Об этом сказал "Українська правда".

На вопрос "Что вы считаете самой большой ошибкой времен своего президентства?" Кучма ответил:

"Были две важные вещи, которые я недооценил.

Первая - это то, что наш политикум біиком набит остатками московской агентуры. И прямых "гэбистов", и агентов влияния. Я даже представить не мог, сколько "закладок" (во всех смыслах) оставила здесь на высоком уровне эта структура. Знал бы - действовал бы иначе.

А вторая - потенциал украинского гражданского общества. Оно уже давно опережает власть, доказывая это в самые острые моменты современной истории. Но впервые я почувствовал эту зрелость и энергию в дни Майдана".

"Сегодня нация консолидированная в главных вещах. А с внешними врагами разобраться возможно, только когда мы вместе", - сказал второй президент.

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На прошлой неделе президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против народного депутата Андрея Деркача, Игоря Гужвы, который контролирует сайт "Страна.ua", блогера Анатолия Шария. В январе США ввели индивидуальные ограничения, в частности, против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.