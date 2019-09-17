Кто взял на поруки Вилкула и Колесникова

Нардеп Шпенов взял на поруки Вилкула и Колесникова.

Бывших нардепов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которым Генпрокуратура объявила о подозрении, отпустили на поруки нардепа-самовыдвиженца из Днепропетровской области Дмитрия Шпенова.

Об этом сказал судья-спикер Октябрьского районного суда города Днипра Сергей Мельниченко, пишет "Українська правда"

Он уточнил, что два заседания по избранию меры пресечения Колесникову и Вилкулу прошли около 17:00 16 сентября, они были открытыми.

По словам Мельниченко, оба подозреваемых присутствовали на заседании со своими адвокатами.

Шпенов был нардепом 8-го созыва от "Оппоблока". Был председателем подкомитета по вопросам гражданского и административного законодательства Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия.

Сейчас Шпенов - член комитета Рады по вопросам правовой политики.

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Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки.Такое решение принял Жовтневый районный суд города Днипра. Вилкула обвиняют в злоупотреблении властью, что повлекло государству многомиллионные убытки. По данным прокуратуры, в должности председателя Днепропетровской обладминистрации Вилкул давал сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам. Колесникова - в причинении ущерба государству в более чем 16 млн грн. Он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса.