Вилкула и Колесникова отпустили на поруки

Вилкула и Колесникова обвиняют в убытках государству. Фото: УНІАН

Бывших народных депутатов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки.

Такое решение принял Жовтневый районный суд города Днипра, пишет "ТСН"

Обеих прокуратура просила взять под арест. Но суд 16 сентября принял другое решение. Информация о дате и времени заседания скрывалась от прессы.

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Подозрение экс-нардепам объявляли 5 сентября.

Вилкула обвиняют в злоупотреблении властью, что повлекло государству многомиллионные убытки. По данным прокуратуры, в должности председателя Днепропетровской обладминистрации Вилкул давал сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.

Колесникова - в причинении ущерба государству в более чем 16 млн грн. Он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса.

В октябре прошлого года Верховная Рада не смогла снять неприкосновенность с Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Прокуратура просила привлечь их к уголовной ответственности.