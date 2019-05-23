Кто возглавит партию Зеленского на парламентских выборах

Дмитрий Разумков возглавит партию "Слуга народа". Фото: Shakhty

Партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского на досрочных парламентских выборах возглавит его советник Дмитрий Разумков.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает УП.

"Насколько я понимаю, это Дмитрий Разумков", - ответил Рябошапка на вопрос, кто поведет партию в парламент.

Он также отметил, что среди приоритетных законопроектов, над которыми планирует в ближайшее время работать президент, есть ответственность за незаконное обогащение, снятия иммунитетов из народных депутатов, избирательный кодекс и урегулирования процедуры импичмента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Геращенко пожаловалась на Зеленского

Министерство юстиции проверит новых руководителей Администрации президента на наличие причин для люстрации. Минюст уже направил запрос Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить копии трудовой книжки (послужной список) и информацию о начале проведения проверки.